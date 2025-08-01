"Хочется провести хороший матч, доминировать на поле и радовать болельщиков. Готов сыграть на любой позиции. У меня есть опыт игры и на позиции "девятки", и в паре, и на фланге. Это даёт тренерскому штабу больше вариативности", - приводит слова Гонду "Матч ТВ".
В среду "Зенит" на выезде обыграл "Ахмат" (1:2) в 1-м туре группового этапа Кубка России. Лусиано Гонду забил в этом матче второй гол. Также в составе сине-бело-голубых отличился Арсен Адамов, а у грозненцев забил с пенальти Мохамед Конате.
В прошедшем сезоне аргентинский форвард принял участие в 29 матчах в состав петербургского клуба, отметился 11 голами и одной голевой передачей.
"Зенит" после двух туров чемпионата России находится на третьей позиции, набрав четыре очка. В первом туре команда Семака дома обыграла "Ростов" (2:1), а во втором на выезде сыграла вничью с "Рубином" (2:2). Следующий матч "Зенит" проведёт дома против ЦСКА в рамках 3-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра пройдёт в воскресенье, 3 августа.
Гонду ожидает, что "Зенит" будет доминировать на поле в матче с ЦСКА
Фото: ФК "Зенит"