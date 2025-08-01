«Расстраивает тот факт, что Александр не играет в чемпионате. В последнем матче с «Ахматом» он провел 90 минут. Главное, что Соболев где-то играет и в аренду не уходит. Александр еще будет играть. Кассьерра и Гонду не сильнее Соболева. Это выбор тренера. Гонду тоже на замену выходит и меньше Соболева играет. Семак точно не предвзят к российским игрокам. Ему просто нужен результат. Играют сильнейшие», — заявил Горбунов «РБ Спорт».
В текущем розыгрыше РПЛ Соболев вышел замену в матче против «Ростова» и отыграл 22 минуты. В игре с «Рубином» он остался в запасе. В Кубке России Александр с первых минут вышел против «Ахмата».
Александр Соболев перешёл из «Спартака» в «Зенит» в августе 2024 года за 10 миллионов евро. В прошедшем сезоне он провёл 24 матча в Российской Премьер-Лиге, забив четыре гола и отдав две голевых передачи. В Кубке же он сыграл 8 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 1 ассист.
Его контракт с клубом действует до 30 июня 2027 года. Согласно Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 28-летнего нападающего составляет 6 миллионов евро.
Первый тренер Соболева: Кассьерра и Гонду не сильнее Александра, но выбор за Семаком
Александр Горбунов, первый тренер форварда «Зенита» Александра Соболева, высказался о ситуации с игровым временем нападающего в начале сезона.
Фото: ФК "Зенит"