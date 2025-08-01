«Для меня тут не может быть двух вариантов. За «Спартак» болеет вся Россия. Ответ очевиден. Я скорее застрелюсь, чем скажу, что «Зенит». У меня есть много памятных историй с болельщиками. Первое, что приходит в голову — это фанатская бойня в Питере «Тупик». Тогда 300 болельщиков «Спартака» побили около 2000 фанатов другой команды. Я знаю много ребят из фанатского движения. Я испытываю чувство гордости, что я знаком с этими ребятами, которые защищают цвета родного клуба. Знаю много историй, когда три человека оставались баннер защищать. Я горжусь болельщиками «Спартака». Фанатское движение — это очень большая для меня история. «Спартак» — самый лучший клуб с лучшей фанатской историей», — заявил Давыдов «СЭ».
Давыдов является воспитанником московского «Спартака». Всего он провел 37 матчей за первую команду «Спартака», в которых забил 1 мяч и сделал 6 голевых передач. Также в составе красно-белых он становился чемпионом России по футболу в 2017 году.
Отметим, что с лета 2023 года Денис Давыдов выступал в Медиалиге. Он играл в составе «Народной Команды».
Напомним, что по результатам опроса читателей Rusfootball.info самым популярным клубом в России с большим отрывом стал московский "Спартак", который набрал 4132 голосов (42,02%).
Второе место досталось петербургскому "Зениту", набравшему 1679 голосов (17,08%). Топ-3 замкнул столичный ЦСКА - 1505 голосов (15,31%).
Давыдов — о самом популярном клубе: за "Спартак" болеет вся Россия. Я скорее застрелюсь, чем скажу, что "Зенит"
Экс-игрок московского «Спартака» Денис Давыдов прокомментировал, какая команда является самой популярной в России.
Фото: ФК "Спартак"