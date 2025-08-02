По информации Metaratings «Ренн» согласен продать в московский «Спартак» защитника Кристофера Ву за сумму порядка 6 млн евро без учета бонусов.
По данным источника, сам Ву рассчитывает на зарплату в районе 2–2,2 млн евро в год. При этом для красно-белых камерунец не является основным вариантом для усиления центра обороны. Также на ход переговоров может повлиять текущая международная обстановка.
Кристофер Ву выступает за «Ренн» с января 2022 года, перейдя из «Ланса» за 9 миллионов евро. За это время он провёл 58 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Контракт 22-летнего защитника с французским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. Текущая рыночная стоимость защитника составляет 6 миллионов евро по версии Transfermarkt.
"Ренн" запросил у "Спартака" 6 млн евро за трансфер защитника
Французский «Ренн» готов отпустить защитника Кристофера Ву в «Спартак» за 6 млн евро.
Фото: IMAGO