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Во "Фламенго" рассказали, когда объявят о переходе Карраскаля из "Динамо"

Директор по коммуникациям "Фламенго" Родриго Пайва рассказал, когда к клубу присоединится Хорхе Карраскаль.
Фото: ФК "Динамо"
"Карраскаль успешно прошел медосмотр для нашего клуба, сейчас он находится в Рио. Мы ждем документы из "Динамо", без которых ничего не можем сделать. Как только российский клуб пришлет все необходимые документы, о переходе Карраскаля будет объявлено официально", - цитирует Пайва Sport24.

Ранее сообщалось, что бразильский "Фламенго" заплатит московскому "Динамо" за переход полузащитника Хорхе Карраскаля около 12 миллионов евро.

Колумбиец выступал за бело-голубых с августа 2023 года, всего полузащитник записал на свой счет 9 забитых мячей и 12 результативных передач в 64 встречах во всех турнирах. Напомним, что ранее Карраскаль был игроком ЦСКА и аргентинского "Ривер Плейта". Его рыночная стоимость, согласно версии Transfermarkt, составляет 7 миллионов евро.

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