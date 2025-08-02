- За счёт сплочённости и дисциплины команда показывает такие результаты. Видна тренерская рука. Конечно, не без удачи: в матче со "Спартаком" удаление сыграло со знаком "плюс" в пользу "Балтики". Всё это в совокупности даёт результат, - сказал Погребняк "Чемпионату".
Балтика, вернувшаяся в РПЛ после победы в чемпионате Первой лиги в сезоне-2024/2025, не проиграла в первых двух турах РПЛ - ничья с "Динамо" Москва (1:1) и победа над "Спартаком" (3:0). Завтра, 3 августа, команда Андрея Талалаева на своем поле примет "Оренбург". Встреча состоится в 15:45 по московскому времени.
Погребняк прокомментировал удачный старт сезона в исполнении "Балтики"
Экс-форвард "Балтики" Павел Погребняк поделился мнением об удачном начале сезона для калининградцев.
Фото: ФК "Балтика"