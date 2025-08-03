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Мостовой: "Краснодар" раньше кричал про своих воспитанников, но выше 5-6 места с ними не поднимался

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой высказался о количестве легионеров в РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"
- "Краснодар" раньше кричал про своих воспитанников, но с ними выше 5-6 места не поднимался. Сейчас у них 15 иностранцев — чемпионами стали. Паспорт в футбол не играет! Если игрок сильнее, то какая разница, какое у него гражданство?

В прошлом сезоне футбольный клуб "Краснодар" впервые в своей истории завоевал титул чемпиона России. До этого шесть раз подряд победителем Российской Премьер-Лиги становился "Зенит".

После двух сыгранных туров РПЛ краснодарская команда набрала лишь три очка и занимает девятое место в турнирной таблице.

Источник: "СЭ"

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