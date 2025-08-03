- "Краснодар" раньше кричал про своих воспитанников, но с ними выше 5-6 места не поднимался. Сейчас у них 15 иностранцев — чемпионами стали. Паспорт в футбол не играет! Если игрок сильнее, то какая разница, какое у него гражданство?
В прошлом сезоне футбольный клуб "Краснодар" впервые в своей истории завоевал титул чемпиона России. До этого шесть раз подряд победителем Российской Премьер-Лиги становился "Зенит".
После двух сыгранных туров РПЛ краснодарская команда набрала лишь три очка и занимает девятое место в турнирной таблице.
Источник: "СЭ"
Мостовой: "Краснодар" раньше кричал про своих воспитанников, но выше 5-6 места с ними не поднимался
Экс-футболист сборной России Александр Мостовой высказался о количестве легионеров в РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"