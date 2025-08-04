Гасилин: "Зенит" упустил очки с ЦСКА при достаточно хорошей игре

"Во втором тайме Семак отреагировал, перестроил игру, выпустил Лусиано и Соболева. И мы сразу увидели, сколько моментов создал "Зенит". Заработали пенальти, забили. Ещё у Соболева были моменты в конце игры, у Лусиано был момент. В общем, мне кажется, "Зенит", к сожалению, опять упустил свои очки при достаточно хорошей игре", - сказал Гасилин в интервью "Матч ТВ".
В воскресенье, 3 августа состоялся матч между "Зенитом" и "ЦСКА" в рамках 3-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге и завершилась вничью со счётом 1:1.
Нападающий "армейцев" Алеррандро открыл счёт в матче на 33-й минуте. Во втором тайме "Зенит" сумел отыграться. На 73-й минуте Густаво Мантуан упал в штрафной после удара по ноге от Даниила Кругового. Одиннадцатиметровый реализовал у сине-бело-голубых Александр Соболев.
Петербургская команда забила с пенальти в каждом из трёх первых туров Российской Премьер-Лиги.
После трёх туров ЦСКА и "Зенит" набрали по пять очков. Они располагаются на пятой и шестой позиции в таблице чемпионата России.
Следующий матч "армейцы" проведут дома против "Рубина", а "Зенит" на выезде встретится с "Ахматом". Обе игры пройдут в субботу, 9 августа.