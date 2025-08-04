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Камоцци: у "Спартака" все те же проблемы с тех пор, как я ушел

Франко Камоцци, бывший советник экс-президента "Спартака" Леонида Федуна, высказался о результатах команды на старте сезона.
Фото: ФК "Спартак"
"Пришло время работать усерднее и сосредоточеннее. В любом случае чемпионат сегодня не заканчивается. Посмотрим, что будет дальше. У "Спартака" все те же проблемы с тех пор, как я покинул клуб", - цитирует Камоцци "Матч ТВ".

Вчера, 3 августа, московский "Спартак" не сумел обыграть в гостях тольяттинский "Акрон" в матче третьего тура Российской Премьер-лиги. Игра проходила на стадионе "Солидарность Самара Арена" и завершилась вничью - 1:1. Весь второй тайм красно?белые провели вдесятером.

По итогам трех стартовых туров спартаковцы набрали четыре очка и находятся в середине турнирной таблицы чемпионата России, на восьмой строчке.

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