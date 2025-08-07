- Это всё ерунда, которая всплывает и так же быстро заметается. Я особо не обращал на это внимания. Это всё не более чем слухи. Я играю за ЦСКА и люблю играть за ЦСКА, — сказал Кисляк "Чемпионату".
Матвей Кисляк является воспитанником ЦСКА. 20-летний полузащитник выступает за основную команду с 2023 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2028 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Кисляка составляет 8 миллионов евро.
Кисляк отреагировал на информацию о возможном переходе в "Галатасарай"
Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк высказался о слухах о возможном переходе в турецкий "Галатасарай".
Фото: "Чемпионат"