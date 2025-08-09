Матчи Скрыть

Футболист махачкалинского "Динамо": мы заслужили победу над "Акроном"

Футболист махачкалинского "Динамо" Мохаммад Хоссейннеджад оценил результат матча 4 тура РПЛ с "Акроном" (1:1).
Фото: ФК "Акрон"
"Мы заслуживали победу над "Акроном", однозначно. Пропустили глупый гол, а должны были забивать в трех-четырех моментах. Обидная игра, но это футбол. Нам нужно продолжать двигаться дальше и развиваться", - цитирует Хоссейннеджада "Матч ТВ".

Вчера, 8 августа, махачкалинское "Динамо" на своем поле сыграл вничью с тольяттинским "Акроном" в 4 туре Российской Премьер-Лиги со счетом 1:1. Авторами забитых мячей стали: Табидзе и Беншимол.

После 4 сыгранных туров махачкалинцы располагаются на 9 строчке в турнирной таблице чемпионата России с 5 набранными очками. Тольяттинцы занимают 6 место с 6 баллами в своем активе.

