"Уже сколько тренеров поменяло руководство "Спартака". Им нужно хорошо подумать насчет будущего Станковича. Сейчас при нем нет стабильной игры и результата. Ну что это такое, где это видано, чтобы "Спартак" занимал 11-е место? Если задумали поменять тренера, пусть меняют", - приводит слова Гаврилова "Матч ТВ".
Деян Станкович стал главным тренером московского "Спартака" летом 2024 года, по итогам прошлого сезона красно-белые заняли четвертое место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав 57 очков в 30 встречах. Летом руководство клуба продлило контракт с главным тренером до лета июня 2027 года.
После 3 сыгранных туров команда Деяна Станковича занимает 11 место в турнирной таблице российского чемпионата с 4 набранными очками. Сегодня, 9 августа, красно-белые сыграют на выезде с "Локомотивом" в 4 туре Российской Премьер-Лиги.
"Где это видано, чтобы "Спартак" занимал 11 место?" Гаврилов оценил работу Станковича
Бывший игрок "Спартака" Юрий Гаврилов оценил работу главного тренера красно-белых Деяна Станковича.
Фото: ФК "Спартак"