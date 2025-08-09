Матчи Скрыть

Крылья Советов
13:30
БалтикаНе начат
ЦСКА
15:45
РубинНе начат
Локомотив
18:00
СпартакНе начат
Ахмат
20:30
ЗенитНе начат

Челябинск
15:00
Волга УлНе начат
Сокол
18:00
ЧерноморецНе начат
Родина
18:30
Арсенал ТулаНе начат

"Где это видано, чтобы "Спартак" занимал 11 место?" Гаврилов оценил работу Станковича

Бывший игрок "Спартака" Юрий Гаврилов оценил работу главного тренера красно-белых Деяна Станковича.
Фото: ФК "Спартак"
"Уже сколько тренеров поменяло руководство "Спартака". Им нужно хорошо подумать насчет будущего Станковича. Сейчас при нем нет стабильной игры и результата. Ну что это такое, где это видано, чтобы "Спартак" занимал 11-е место? Если задумали поменять тренера, пусть меняют", - приводит слова Гаврилова "Матч ТВ".

Деян Станкович стал главным тренером московского "Спартака" летом 2024 года, по итогам прошлого сезона красно-белые заняли четвертое место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав 57 очков в 30 встречах. Летом руководство клуба продлило контракт с главным тренером до лета июня 2027 года.

После 3 сыгранных туров команда Деяна Станковича занимает 11 место в турнирной таблице российского чемпионата с 4 набранными очками. Сегодня, 9 августа, красно-белые сыграют на выезде с "Локомотивом" в 4 туре Российской Премьер-Лиги.

