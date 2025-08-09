Бывший игрок "Зенита" высказался о критике в адрес полузащитника сине-бело-голубых

- Мы все знаем, как Глушенков может играть. И прекрасно видим, как играет. Проблема в том, что Максима критикуют в прессе, уверен, даже ранее критиковал и Семак. Иначе и быть не может, - сказал Игонин "Чемпионату".
Напомним, Максим Глушенков перешел в "Зенит" из "Локомотива" летом 2024 года. В прошлом сезоне РПЛ полузащитник принял участие в 26 матчах во всех турнирах, забив 11 голов и отдав 2 результативные передачи.
В текущем сезоне Максим Глушенков не отметился результативными действиями в четырех играх сезона.
Бывший игрок "Зенита" Алексей Игонин высказался о критике в адрес полузащитника петербуржцев Максима Глушенкова.
Фото: "Чемпионат"