Российская премьер-лига

Крылья Советов
1 - 1 1 1
БалтикаЗавершен
ЦСКА
4 - 1 4 1
РубинПерерыв
Локомотив
18:00
СпартакНе начат
Ахмат
20:30
ЗенитНе начат

Первая лига

Челябинск
1 - 0 1 0
Волга Ул2 тайм
Сокол
18:00
ЧерноморецНе начат
Родина
18:30
Арсенал ТулаНе начат

Бывший игрок "Зенита" высказался о критике в адрес полузащитника сине-бело-голубых

Бывший игрок "Зенита" Алексей Игонин высказался о критике в адрес полузащитника петербуржцев Максима Глушенкова.
Фото: "Чемпионат"
- Мы все знаем, как Глушенков может играть. И прекрасно видим, как играет. Проблема в том, что Максима критикуют в прессе, уверен, даже ранее критиковал и Семак. Иначе и быть не может, - сказал Игонин "Чемпионату".

Напомним, Максим Глушенков перешел в "Зенит" из "Локомотива" летом 2024 года. В прошлом сезоне РПЛ полузащитник принял участие в 26 матчах во всех турнирах, забив 11 голов и отдав 2 результативные передачи.

В текущем сезоне Максим Глушенков не отметился результативными действиями в четырех играх сезона.

