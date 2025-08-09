Бывший игрок "Спартака" высказался о новом главном тренере "Ахмата"

-Давно хотелось Станиславу Саламовичу вернуться к работе. Видимо, ждал более статусную команду. Вариант с "Ахматом" тоже неплохой. Думаю, что Стас соскучился по работе, и это хорошее приобретение для "Ахмата", - сказал Ледяхов Metaratings.ru.
Станислав Черчесов был назначен на пост главного тренера "Ахмата" и подписал с клубом трехлетний контракт. На данный момент грозненцы идут на 13-м месте в РПЛ, не набрав ни одного очка.
Завтра, 10 августа, "Ахмат" примет на своем поле "Зенит".
Бывший игрок "Спартака" Игорь Ледяхов высказался о назначении Станислава Черчесова на пост главного тренера "Ахмата".
Фото: "Чемпионат"