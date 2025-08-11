- "Спартак" — команда-сюрприз. Это очень непростой соперник, который всегда может сотворить чудо, в том числе и в этом матче. Думаю, что "Локомотив" готовится к этому матчу со всей серьезностью, - сказал Сенников "Чемпионату".
Матч четвертого тура Российской Премьер-Лиги между "Локомотивом" и "Спартаком" состоится сегодня, 9 августа, в 18:00 по московскому времени на стадионе "РЖД Арена". Встречу обслужит судейская бригада Сергея Иванова.
На данный момент "железнодорожники" возглавляют таблицу РПЛ с девятью очками, в то время как красно-белые занимают 11-ю строчку с четырьмя баллами.
Сенников: "Спартак" может сотворить чудо в матче с "Локомотивом"
Бывший футболист сборной России Дмитрий Сенников поделился ожиданиями от предстоящего матча четвертого тура РПЛ между "Локомотивом" и "Спартаком".
Фото: "Чемпионат"