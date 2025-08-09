Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

Крылья Советов
1 - 1 1 1
БалтикаЗавершен
ЦСКА
5 - 1 5 1
РубинЗавершен
Локомотив
4 - 2 4 2
СпартакЗавершен
Ахмат
1 - 0 1 0
ЗенитЗавершен

Первая лига

Челябинск
1 - 0 1 0
Волга УлЗавершен
Сокол
1 - 1 1 1
ЧерноморецЗавершен
Родина
1 - 1 1 1
Арсенал ТулаЗавершен

Станкович: кризис? Да, можно сказать и так. Ошибки обходятся "Спартаку" очень дорого

Главный тренер "Спартака" Деян Станкович поделился мыслями после матча 4-го тура РПЛ с "Локомотивом" (2:4).
Фото: РПЛ
"Кризис? Да, можно сказать и так. Мы набрали всего 4 очка. Возникают вопросы, они есть у меня в первую очередь к себе. Индивидуальные ошибки бывают, но они нам обходятся очень дорого", - цитирует Станковича "Матч ТВ".

"Спартак" уступил в московском дерби "Локомотиву" в рамках 4-го тура РПЛ. Игра проходила на "РЖД Арене" и завершилась со счетом 2:4. Таким образом команда Деяна Станковича не может выиграть с первого тура, сыграв за это время один раз вничью и дважды проиграв.

Красно-белые набрали 4 очка и находятся на данный момент на одиннадцатом месте в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре спартаковцы примут у себя дома "Зенит".

