"Кризис? Да, можно сказать и так. Мы набрали всего 4 очка. Возникают вопросы, они есть у меня в первую очередь к себе. Индивидуальные ошибки бывают, но они нам обходятся очень дорого", - цитирует Станковича "Матч ТВ".
"Спартак" уступил в московском дерби "Локомотиву" в рамках 4-го тура РПЛ. Игра проходила на "РЖД Арене" и завершилась со счетом 2:4. Таким образом команда Деяна Станковича не может выиграть с первого тура, сыграв за это время один раз вничью и дважды проиграв.
Красно-белые набрали 4 очка и находятся на данный момент на одиннадцатом месте в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре спартаковцы примут у себя дома "Зенит".
Станкович: кризис? Да, можно сказать и так. Ошибки обходятся "Спартаку" очень дорого
Главный тренер "Спартака" Деян Станкович поделился мыслями после матча 4-го тура РПЛ с "Локомотивом" (2:4).
Фото: РПЛ