Карпукас: Батракову нужно давать "Золотой мяч"

"Батракову нужно давать "Золотой мяч". Алексей – сумасшедший футболист, у него потрясающая голова. Он работоспособный, всё есть. Мы рядом, поможем ему становиться лучше", - цитирует Карпукаса Metaratings.
Вчера, 9 августа, московский "Локомотив" на своем поле одержал победу над столичным "Спартаком" в матче 4 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 4:2, полузащитник "железнодорожников" Алексей Батраков записал на свой счет хет-трик.
В текущем сезоне Алексей Батраков вышел на поле в 5 встречах и записал на свой счет 7 забитых мячей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего полузащитника в 12 миллионов евро.
Полузащитник "Локомотива" Артем Карпукас прокомментировал игру Алексея Батракова в матче 4 тура РПЛ со "Спартаком" (4:2).
Фото: ФК "Локомотив"