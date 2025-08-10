Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
15:30
КраснодарНе начат
Сочи
18:00
ДинамоНе начат
Ростов
20:30
Нижний НовгородНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
0 - 2 0 2
УралЗавершен
СКА-Хабаровск
1 - 1 1 1
ЧайкаЗавершен
Шинник
0 - 0 0 0
Нефтехимик1 тайм
Ротор
18:30
УфаНе начат

Суперкубок Англии

Кристал Пэлас
17:00
ЛиверпульНе начат

Карпукас: Батракову нужно давать "Золотой мяч"

Полузащитник "Локомотива" Артем Карпукас прокомментировал игру Алексея Батракова в матче 4 тура РПЛ со "Спартаком" (4:2).
Фото: ФК "Локомотив"
"Батракову нужно давать "Золотой мяч". Алексей – сумасшедший футболист, у него потрясающая голова. Он работоспособный, всё есть. Мы рядом, поможем ему становиться лучше", - цитирует Карпукаса Metaratings.

Вчера, 9 августа, московский "Локомотив" на своем поле одержал победу над столичным "Спартаком" в матче 4 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 4:2, полузащитник "железнодорожников" Алексей Батраков записал на свой счет хет-трик.

В текущем сезоне Алексей Батраков вышел на поле в 5 встречах и записал на свой счет 7 забитых мячей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего полузащитника в 12 миллионов евро.

