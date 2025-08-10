Отец Кокшарова: "Краснодар" не хочет отдавать его в аренду

- Сейчас Александр проходит плановое восстановление. "Краснодар" не хочет отдавать его в аренду. Останется в этом сезоне? Пока не знаю. Мы не договорились о продлении контракта, у него еще два года контракта с клубом.
Напомним, весеннюю часть прошлого сезона нападающий "Краснодара" Александр Кокшарова провел на правах аренды в "Пари НН". В 5 матчах за нижегородскую команду 20-летний центрфорвард забил один гол и отдал одну результативную передачу.
Действующий контракт футболиста с краснодарским клубом рассчитан до конца июня 2026 года. Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость игрока молодежной сборной России в 800 тысяч евро.
Источник: Metaratings
Фото: ФК "Пари НН"