Отец Кокшарова: "Краснодар" не хочет отдавать его в аренду

Эдуард Кокшаров, отец форварда "Краснодара" Александра Кокшарова, высказался о будущем своего сына.
- Сейчас Александр проходит плановое восстановление. "Краснодар" не хочет отдавать его в аренду. Останется в этом сезоне? Пока не знаю. Мы не договорились о продлении контракта, у него еще два года контракта с клубом.

Напомним, весеннюю часть прошлого сезона нападающий "Краснодара" Александр Кокшарова провел на правах аренды в "Пари НН". В 5 матчах за нижегородскую команду 20-летний центрфорвард забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Действующий контракт футболиста с краснодарским клубом рассчитан до конца июня 2026 года. Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость игрока молодежной сборной России в 800 тысяч евро.

Источник: Metaratings

