Гранат: как только Жерсон вольется в состав, "Зенит" станет совсем другим

Бывший игрок сборной России Владимир Гранат оценил игру "Зенита" на старте нового сезона.
Фото: "Чемпионат"
- Как только Жерсон вольется в состав, "Зенит" станет совсем другим. А пока игрокам надо привыкнуть друг к другу. Когда они сыграются, мы увидим совсем другой "Зенит", - сказал Гранат Metaratings.

Бразильский полузащитник Жерсон перешел в "Зенита" 13 июля текущего года за 25 миллионов евро. В текущем сезоне бразилец провел четыре игры за сине-бело-голубых, не отличившись результативными действиями.

На данный момент команда Сергея Семака идет на восьмом месте в РПЛ с пятью очками.

