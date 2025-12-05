Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ахмат
19:00
ОренбургНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Овьедо
23:00
МальоркаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Майнц
22:30
Боруссия МНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Брест
21:00
МонакоНе начат
Лилль
23:00
МарсельНе начат

Игнатьев: Семин в шикарной форме. Он и сегодня мог бы работать в любой команде

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался об экс-главном тренере "Локомотива" Юрии Семине.
Фото: ФК "Ростов"
"Уверен, он и сегодня, в 78, мог бы работать в любой команде. Знали бы вы, как следит за собой! Теннис, плавание, тренажерный зал, ходьба... Семин в шикарной форме. И это не генетика или Божье провидение. А дисциплина и требовательность к самому себе. Он по-прежнему предан футболу, регулярно летает в Европу на матчи национального первенства и Лиги чемпионов", – приводит слова Игнатьева "Спорт-Экспресс".

5 декабря 2025 года Борису Игнатьеву исполнилось 85 лет. Он работал вместе с Юрием Семин в сборной России и киевском "Динамо".

Семин был главным тренером "Локомотива" с 1986 года. Под его руководством команда трижды становилась чемпионом России, шесть раз выигрывала Кубок страны и три раза – Суперкубок. В последний раз Семин занимал должность главного тренера в "Ростове". Он проработал в клубе с августа по сентябрь 2021 года. В 2025 году специалисту исполнилось 78 лет.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится