Игнатьев: Семин в шикарной форме. Он и сегодня мог бы работать в любой команде

"Уверен, он и сегодня, в 78, мог бы работать в любой команде. Знали бы вы, как следит за собой! Теннис, плавание, тренажерный зал, ходьба... Семин в шикарной форме. И это не генетика или Божье провидение. А дисциплина и требовательность к самому себе. Он по-прежнему предан футболу, регулярно летает в Европу на матчи национального первенства и Лиги чемпионов", – приводит слова Игнатьева "Спорт-Экспресс".
5 декабря 2025 года Борису Игнатьеву исполнилось 85 лет. Он работал вместе с Юрием Семин в сборной России и киевском "Динамо".
Семин был главным тренером "Локомотива" с 1986 года. Под его руководством команда трижды становилась чемпионом России, шесть раз выигрывала Кубок страны и три раза – Суперкубок. В последний раз Семин занимал должность главного тренера в "Ростове". Он проработал в клубе с августа по сентябрь 2021 года. В 2025 году специалисту исполнилось 78 лет.
Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался об экс-главном тренере "Локомотива" Юрии Семине.
Фото: ФК "Ростов"