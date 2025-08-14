"Да, у меня были предложения от других российских клубов этим летом. Но сейчас у меня все хорошо в "Ахмате" — последний год контракта, я доработаю его до конца, а дальше посмотрим. Были ли это клубы из топ-5 РПЛ? Да", – приводит слова Гандри "РБ Спорт".
"Ахмат" занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ. После четырех туров команда Станислава Черчесова набрала три очка. Тунисский футболист пополнил состав "Ахмата" в феврале 2024 года. 30-летний защитник провел 46 матчей за чеченский клуб, отметившись четырьмя забитыми мячами. По данным портала Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в 900 тысяч евро.
Гандри: были предложения от клубов из топ-5 РПЛ. Но сейчас у меня все хорошо в "Ахмате"
Центральный защитник "Ахмата" Надер Гандри заявил, что отклонил предложения клубов из топ-5 Российской Премьер-Лиги этим летом.
Фото: ФК "Ахмат"