Легионер "Краснодара" сравнил французский чемпионат с российским

"Я бы сказал, что РПЛ по сравнению с чемпионатом Франции более технична, тут большее значение имеет уровень техники футболистов. Лиги разные, при этом уровень футболистов и команд в обоих турнирах хороший", - цитирует Перрена ТАСС.
Гаэтан Перрен перешел в "Краснодар" из французского "Осера" в летнее трансферное окно и заключил контракт на три года. Французский футболист провел за южан во всех турнирах 2 матча и не отметился результативными действиями.
После 4 сыгранных туров команда Мурада Мусаева располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата России с 9 набранными очками в своем активе.
Полузащитник "Краснодара" Гаэтан Перрен рассказал, чем РПЛ отличается от Лиги 1.
Фото: ФК "Краснодар"