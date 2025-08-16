Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Балтика
15:00
ЛокомотивНе начат
Спартак
17:30
ЗенитНе начат
Ахмат
20:30
Крылья СоветовНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Уфа
12:30
РодинаНе начат
Сокол
18:00
РоторНе начат
Чайка
19:00
ШинникНе начат
Арсенал Тула
19:00
ЕнисейНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Астон Вилла
14:30
НьюкаслНе начат
Брайтон
17:00
ФулхэмНе начат
Сандерленд
17:00
Вест ХэмНе начат
Тоттенхэм
17:00
БернлиНе начат
Вулверхэмптон
19:30
Манчестер СитиНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Алавес
18:00
ЛевантеНе начат
Мальорка
20:30
БарселонаНе начат
Валенсия
22:30
Реал СосьедадНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ланс
18:00
ЛионНе начат
Монако
20:00
ГаврНе начат
Ницца
22:05
ТулузаНе начат

Суперкубок Германии

Штутгарт
21:30
БаварияНе начат

Легионер "Краснодара" сравнил французский чемпионат с российским

Полузащитник "Краснодара" Гаэтан Перрен рассказал, чем РПЛ отличается от Лиги 1.
Фото: ФК "Краснодар"
"Я бы сказал, что РПЛ по сравнению с чемпионатом Франции более технична, тут большее значение имеет уровень техники футболистов. Лиги разные, при этом уровень футболистов и команд в обоих турнирах хороший", - цитирует Перрена ТАСС.

Гаэтан Перрен перешел в "Краснодар" из французского "Осера" в летнее трансферное окно и заключил контракт на три года. Французский футболист провел за южан во всех турнирах 2 матча и не отметился результативными действиями.

После 4 сыгранных туров команда Мурада Мусаева располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата России с 9 набранными очками в своем активе.

