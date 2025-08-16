Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Балтика
1 - 0 1 0
Локомотив1 тайм
Спартак
17:30
ЗенитНе начат
Ахмат
20:30
Крылья СоветовНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Уфа
0 - 0 0 0
РодинаЗавершен
Сокол
18:00
РоторНе начат
Чайка
19:00
ШинникНе начат
Арсенал Тула
19:00
ЕнисейНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Астон Вилла
0 - 0 0 0
Ньюкасл1 тайм
Брайтон
17:00
ФулхэмНе начат
Сандерленд
17:00
Вест ХэмНе начат
Тоттенхэм
17:00
БернлиНе начат
Вулверхэмптон
19:30
Манчестер СитиНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Алавес
18:00
ЛевантеНе начат
Мальорка
20:30
БарселонаНе начат
Валенсия
22:30
Реал СосьедадНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ланс
18:00
ЛионНе начат
Монако
20:00
ГаврНе начат
Ницца
22:05
ТулузаНе начат

Суперкубок Германии

Штутгарт
21:30
БаварияНе начат

Экс-игрок НБА сыграет в Кубке России по футболу

Бывший баскетболист Павел Подкользин, выступавший в НБА за "Даллас Маверикс", сыграет в Кубке России по футболу за медийный футбольный клуб "Амкал".
Фото: РИА Новости
Об этом сообщил президент команды Герман Попков во время трансляции на Twitch. Рост 40-летнего Павла Подкользина составляет 226 см, и он был внесён в 2017 году в Книгу рекордов России как самый высокий человек страны. Пресс-служба Кубка России заявила, что Павел может побить сразу два рекорда — самый высокий игрок в истории мирового футбола и самый возрастной автор гола в истории турнира. Соперником "Амкала" в 1/128 финала Пути регионов Кубка России является "Калуга". Встреча состоится 19 августа в 17:00 по московскому времени.

Напомним, медийный футбольный клуб "Амкал" обыграл "Квант" в 1/256 финала Пути регионов Кубка России со счетом 3:1, выпустив в стартовом составе двух стримеров и певца.

