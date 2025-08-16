Экс-игрок НБА сыграет в Кубке России по футболу

Бывший баскетболист Павел Подкользин, выступавший в НБА за "Даллас Маверикс", сыграет в Кубке России по футболу за медийный футбольный клуб "Амкал".

Об этом сообщил президент команды Герман Попков во время трансляции на Twitch. Рост 40-летнего Павла Подкользина составляет 226 см, и он был внесён в 2017 году в Книгу рекордов России как самый высокий человек страны. Пресс-служба Кубка России заявила, что Павел может побить сразу два рекорда — самый высокий игрок в истории мирового футбола и самый возрастной автор гола в истории турнира. Соперником "Амкала" в 1/128 финала Пути регионов Кубка России является "Калуга". Встреча состоится 19 августа в 17:00 по московскому времени.



Напомним, медийный футбольный клуб "Амкал" обыграл "Квант" в 1/256 финала Пути регионов Кубка России со счетом 3:1, выпустив в стартовом составе двух стримеров и певца.