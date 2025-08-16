Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

2025/26
Балтика
1 - 0 1 0
Локомотив1 тайм
Спартак
17:30
ЗенитНе начат
Ахмат
20:30
Крылья СоветовНе начат

Первая лига

2025/26
Уфа
0 - 0 0 0
РодинаЗавершен
Сокол
18:00
РоторНе начат
Чайка
19:00
ШинникНе начат
Арсенал Тула
19:00
ЕнисейНе начат

Английская премьер-лига

2025/26
Астон Вилла
0 - 0 0 0
Ньюкасл1 тайм
Брайтон
17:00
ФулхэмНе начат
Сандерленд
17:00
Вест ХэмНе начат
Тоттенхэм
17:00
БернлиНе начат
Вулверхэмптон
19:30
Манчестер СитиНе начат

Чемпионат Испании. Примера

2024/25
Алавес
18:00
ЛевантеНе начат
Мальорка
20:30
БарселонаНе начат
Валенсия
22:30
Реал СосьедадНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

2025/26
Ланс
18:00
ЛионНе начат
Монако
20:00
ГаврНе начат
Ницца
22:05
ТулузаНе начат

Суперкубок Германии

Штутгарт
21:30
БаварияНе начат

Камоцци: спасет ли Станковича победа над "Зенитом"? Думаю, да

Франко Камоцци, экс-помощник бывшего президента "Спартака" Леонида Федуна, рассказал, как матч пятого тура РПЛ между красно-белыми и "Зенитом" повлияет на будущее Деяна Станковича.
Фото: "Чемпионат"
- Спасет ли Станковича победа над "Зенитом"? Думаю, да. По крайней мере, если "Спартак" уверенно обыграет "Зенит", Станковичу могут дать шанс доработать до зимы. Но может быть и обратное, - сказал Камоцци "РБ Спорт".

Напомним, Деян Станкович руководит московским "Спартаком" с мая 2024 года.

На данный момент красно-белые занимают 11-е место в чемпионате РПЛ, имея в своем активе 4 очка в четырех матчах. Сегодня "Спартак" на своем поле примет "Зенит". Встреча начнется в 18:00 по московскому времени.

