- Спасет ли Станковича победа над "Зенитом"? Думаю, да. По крайней мере, если "Спартак" уверенно обыграет "Зенит", Станковичу могут дать шанс доработать до зимы. Но может быть и обратное, - сказал Камоцци "РБ Спорт".
Напомним, Деян Станкович руководит московским "Спартаком" с мая 2024 года.
На данный момент красно-белые занимают 11-е место в чемпионате РПЛ, имея в своем активе 4 очка в четырех матчах. Сегодня "Спартак" на своем поле примет "Зенит". Встреча начнется в 18:00 по московскому времени.
Камоцци: спасет ли Станковича победа над "Зенитом"? Думаю, да
Франко Камоцци, экс-помощник бывшего президента "Спартака" Леонида Федуна, рассказал, как матч пятого тура РПЛ между красно-белыми и "Зенитом" повлияет на будущее Деяна Станковича.
Фото: "Чемпионат"