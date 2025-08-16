Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Балтика
1 - 0 1 0
Локомотив1 тайм
Спартак
17:30
ЗенитНе начат
Ахмат
20:30
Крылья СоветовНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Уфа
0 - 0 0 0
РодинаЗавершен
Сокол
18:00
РоторНе начат
Чайка
19:00
ШинникНе начат
Арсенал Тула
19:00
ЕнисейНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Астон Вилла
0 - 0 0 0
Ньюкасл1 тайм
Брайтон
17:00
ФулхэмНе начат
Сандерленд
17:00
Вест ХэмНе начат
Тоттенхэм
17:00
БернлиНе начат
Вулверхэмптон
19:30
Манчестер СитиНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Алавес
18:00
ЛевантеНе начат
Мальорка
20:30
БарселонаНе начат
Валенсия
22:30
Реал СосьедадНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ланс
18:00
ЛионНе начат
Монако
20:00
ГаврНе начат
Ницца
22:05
ТулузаНе начат

Суперкубок Германии

Штутгарт
21:30
БаварияНе начат

Мостовой: увольнение Станковича или Семака после матча? Ни то, ни другое не стоит ждать

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой заявил, что увольнения тренера проигравшей команды в матче "Спартак" - "Зенит" ждать не стоит.
Фото: РИА Новости
- Увольнение Станковича или Семака? Ни то, ни другое не стоит ждать. Что такого произошло для отставок? Команды в середине таблицы, при любом удачном результате любая из этих команд может быстро подняться вверх, - сказал Мостовой "РБ Спорт".

Напомним, матч пятого тура чемпионата Российской Премьер-Лиги между московским "Спартаком" и санкт-петербургским "Зенитом" состоится сегодня, 16 августа, в 18:00 по московскому времени на стадионе "Лукойл Арена". Встречу обслужит судейская бригада Артема Чистякова.

"Спартак" идет на 11-м месте в РПЛ с 4 очками, "Зенит" занимают восьмую строчку с 5 баллами.

