- Увольнение Станковича или Семака? Ни то, ни другое не стоит ждать. Что такого произошло для отставок? Команды в середине таблицы, при любом удачном результате любая из этих команд может быстро подняться вверх, - сказал Мостовой "РБ Спорт".
Напомним, матч пятого тура чемпионата Российской Премьер-Лиги между московским "Спартаком" и санкт-петербургским "Зенитом" состоится сегодня, 16 августа, в 18:00 по московскому времени на стадионе "Лукойл Арена". Встречу обслужит судейская бригада Артема Чистякова.
"Спартак" идет на 11-м месте в РПЛ с 4 очками, "Зенит" занимают восьмую строчку с 5 баллами.
Мостовой: увольнение Станковича или Семака после матча? Ни то, ни другое не стоит ждать
Бывший игрок сборной России Александр Мостовой заявил, что увольнения тренера проигравшей команды в матче "Спартак" - "Зенит" ждать не стоит.
Фото: РИА Новости