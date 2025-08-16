Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Балтика
1 - 1 1 1
ЛокомотивЗавершен
Спартак
2 - 2 2 2
Зенит2 тайм
Ахмат
20:30
Крылья СоветовНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Уфа
0 - 0 0 0
РодинаЗавершен
Сокол
1 - 0 1 0
Ротор1 тайм
Чайка
1 - 0 1 0
Шинник1 тайм
Арсенал Тула
1 - 1 1 1
Енисей1 тайм

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Астон Вилла
0 - 0 0 0
НьюкаслЗавершен
Брайтон
1 - 1 1 1
ФулхэмЗавершен
Сандерленд
3 - 0 3 0
Вест ХэмЗавершен
Тоттенхэм
3 - 0 3 0
БернлиЗавершен
Вулверхэмптон
19:30
Манчестер СитиНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Мальорка
20:30
БарселонаНе начат
Алавес
22:30
ЛевантеНе начат
Валенсия
22:30
Реал СосьедадНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ланс
0 - 1 0 1
Лион1 тайм
Монако
20:00
ГаврНе начат
Ницца
22:05
ТулузаНе начат

Суперкубок Германии

Штутгарт
21:30
БаварияНе начат

Галактионов объяснил свою позицию по ужесточению лимита на легионеров

Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов рассказал, как повлияет на "Локомотив" новый лимт на легионеров.
Фото: ФК "Локомотив" Москва
— Вне зависимости от решения, в конце 2022 года мы находились в не очень хорошем положении. Сделали ставку на российских игроков. Костяк у нас свой, стараемся развиваться, нужна стабильность, надо на длительной дистанции показывать результат, — сказал Галактионов в интервью "Матч ТВ".

Сегодня, 16 августа "Локомотив" сыграл вничью с "Балтикой". "Железнодорожники" впервые потеряли очки в этом сезоне чемпионата России. Счёт открыл нападающий калининградцев Брайан Хиль на 3-й минуте, а красно-зелёных спас от поражения Николай Комличенко на 80-й минуте. Форвард забил дебютный мяч за команду.

"Локомотив" после пятого тура также останется на первом месте. Сейчас в активе команды Галактионова 13 очков.

