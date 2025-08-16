Галактионов объяснил свою позицию по ужесточению лимита на легионеров

— Вне зависимости от решения, в конце 2022 года мы находились в не очень хорошем положении. Сделали ставку на российских игроков. Костяк у нас свой, стараемся развиваться, нужна стабильность, надо на длительной дистанции показывать результат, — сказал Галактионов в интервью "Матч ТВ".
Сегодня, 16 августа "Локомотив" сыграл вничью с "Балтикой". "Железнодорожники" впервые потеряли очки в этом сезоне чемпионата России. Счёт открыл нападающий калининградцев Брайан Хиль на 3-й минуте, а красно-зелёных спас от поражения Николай Комличенко на 80-й минуте. Форвард забил дебютный мяч за команду.
"Локомотив" после пятого тура также останется на первом месте. Сейчас в активе команды Галактионова 13 очков.
