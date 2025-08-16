Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Балтика
1 - 1 1 1
ЛокомотивЗавершен
Спартак
2 - 2 2 2
ЗенитЗавершен
Ахмат
3 - 1 3 1
Крылья СоветовЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Астон Вилла
0 - 0 0 0
НьюкаслЗавершен
Брайтон
1 - 1 1 1
ФулхэмЗавершен
Сандерленд
3 - 0 3 0
Вест ХэмЗавершен
Тоттенхэм
3 - 0 3 0
БернлиЗавершен
Вулверхэмптон
0 - 4 0 4
Манчестер СитиЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Уфа
0 - 0 0 0
РодинаЗавершен
Сокол
1 - 1 1 1
РоторЗавершен
Чайка
1 - 2 1 2
ШинникЗавершен
Арсенал Тула
2 - 2 2 2
ЕнисейЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ланс
0 - 1 0 1
ЛионЗавершен
Монако
3 - 1 3 1
ГаврЗавершен

Руденко считает, что "Балтика" стояла у своих ворот

Нападающий "Локомотива" Александр Руденко прокомментировал ничейный результат в матче с "Балтикой" (1:1) в пятом туре Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Локомотив" Москва
- "Балтика" играет в такой футбол, они встали у своих ворот. Тяжело было вскрывать перед их штрафной. Пытались, но не получилось, - сказал Руденко "Матч ТВ".

Сегодня, 16 августа "Локомотив" сыграл вничью с "Балтикой". "Железнодорожники" впервые потеряли очки в этом сезоне чемпионата России. Счёт открыл нападающий калининградцев Брайан Хиль на 3-й минуте, а красно-зелёных спас от поражения Николай Комличенко на 80-й минуте. Форвард забил дебютный мяч за команду.

"Локомотив" после пятого тура также останется на первом месте. Сейчас в активе команды Галактионова 13 очков.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • -3
  • Не нравится