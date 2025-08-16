- "Балтика" играет в такой футбол, они встали у своих ворот. Тяжело было вскрывать перед их штрафной. Пытались, но не получилось, - сказал Руденко "Матч ТВ".
Сегодня, 16 августа "Локомотив" сыграл вничью с "Балтикой". "Железнодорожники" впервые потеряли очки в этом сезоне чемпионата России. Счёт открыл нападающий калининградцев Брайан Хиль на 3-й минуте, а красно-зелёных спас от поражения Николай Комличенко на 80-й минуте. Форвард забил дебютный мяч за команду.
"Локомотив" после пятого тура также останется на первом месте. Сейчас в активе команды Галактионова 13 очков.
Руденко считает, что "Балтика" стояла у своих ворот
Нападающий "Локомотива" Александр Руденко прокомментировал ничейный результат в матче с "Балтикой" (1:1) в пятом туре Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Локомотив" Москва