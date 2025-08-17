"Сейчас не время для перемен. Как минимум до паузы в октябре нужно смотреть. Было видно, что "Спартак" может. "Спартак" ещё может раскрыться при Станковиче", - приводит слова Мора "Чемпионат".
Вчера, 16 августа, московский "Спартак" на домашнем стадионе сыграл вничью с петербургским "Зенитом" в 5 туре Российской Премьер-Лиги - 2:2.
Деян Станкович является главным тренером красно-белых с лета 2024 года, по итогам прошлого сезона его команда заняла 4 место в турнирной таблице РПЛ, набрав 57 баллов в 30 встречах. Летом текущего года руководство продлило контракт со специалистом до июня 2027 года. Сообщалось, что в ближайшее время сербского специалиста могут отправить в отставку.
Экс-игрок "Спартака" считает, что красно-белым не следует увольнять Станковича
Фото: ФК "Спартак"