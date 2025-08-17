Агент Батракова высказался о возможном уходе полузащитника из "Локомотива"

"На данный момент "Локомотив" не рассматривал бы продажу вообще. Я думаю, что на сегодняшний день руководство "Локомотива" не пойдет на то, чтобы продавать лучшего игрока даже за баснословную сумму.
Со следующего сезона для европейских клубов появится опция buy-out, возможность активации трансфера за сумму отступных. Называть ее не буду, но она фигурировала в печати", - цитирует Кузьмичева "Матч ТВ".
В текущем сезоне Алексей Батраков провел за московский "Локомотив" во всех турнирах 7 матчей и записал на свой счет 8 забитых мячей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего полузащитника в 12 миллионов евро, контракт футболиста с "железнодорожниками" рассчитан до 2029 года.
После 5 сыгранных туров команда Михаила Галактионова лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 13 набранными очками. Вчера, 16 августа, "Локомотив" на выезде сыграл вничью с калининградской "Балтикой" в 5 туре Российской Премьер-Лиги (1:1).
Футбольный агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Локомотив"