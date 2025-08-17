Ди Лучано прошел медосмотр для перехода в ЦСКА

"Рамиро прошел медосмотр, все хорошо", - цитирует Грасси "СЭ".
На данный момент Рамиро Ди Лучано является игроком аргентинского "Банфилда" - в текущем сезоне фланговый защитник провел во всех турнирах 18 матчей и записал на свой счет 2 голевые передачи. Рыночная стоимость 21-летнего аргентинца, согласно версии Transfermarkt, составляет 1,2 миллиона евро.
Футбольный агент Франко Грасси, представляющий интересы Рамиро Ди Лучано, заявил, что его клиент скоро перейдет в ЦСКА.
Фото: "СЭ"