Челестини назвал главную причину успеха ЦСКА

"Причина нашего успеха - работа. Командная работа каждый день. Результат матча - плод работы. До матча мы не знаем, выиграем ли мы или нет. Эта команда поняла, что мы должны работать. У ребят горят глаза играть именно в такой футбол. И ещё очень важно - получать удовольствие от футбола", - сказал Челестини в интервью "Чемпионату".
Сегодня, 17 августа ЦСКА обыграл на выезде московское "Динамо" (3:1). Первый гол в составе "армейцев" забил 20-летний бразилец Матеус Алвес. Это его дебютный мяч за команду. Через восемь минут Милан Гайич перекинул вратаря бело-голубых Игоря Лещука и удвоил преимущество. Третий мяч забил Матвей Кисляк на 42-й минуте, сделав счёт разгромным. "Динамо" ответило лишь голом Дениса Макарова на 50-й минуте.
Напомним, что в первом официальном матче Фабио Челестини взял с ЦСКА Суперкубок России, обыграв "Краснодар" (1:0).
После пяти туров ЦСКА располагается на третьей позиции в Российской Премьер-Лиге, набрав 11 очков.
Следующий матч "армейцы" проведут дома против "Акрона". Игра пройдёт в воскресенье, 24 августа.
Фото: ПФК ЦСКА