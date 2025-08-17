Мойзес сожалеет, что бразильские болельщики не могут смотреть РПЛ

— С учетом ситуации, в которой находится Россия, игры не показываются по нашему ТВ, поэтому бразильские болельщики не могут следить за нами, бразильцами, кто выступает в РПЛ. Им сложно анализировать. Никто не обращает внимания на российский футбол из-за этих сюжетов на ТВ, но я защищаю российский футбол, тут сильная лига и сильные игроки. Четыре-пять команд могут бороться за чемпионство. Все матчи прекрасно организованы, хорошие стадионы, поэтому я встал на защиту российского футбола, всегда его защищаю, — сказал Мойзес в интервью "Матч ТВ".
Сегодня, 17 августа ЦСКА обыграл на выезде московское "Динамо" (3:1). Счёт в матче открыл на 13-й минуте 20-летний бразилец Матеус Алвес. Это его дебютный мяч за "армейцев". Через восемь минут Милан Гайич перекинул вратаря бело-голубых Игоря Лещука и удвоил преимущество. Третий мяч забил Матвей Кисляк на 42-й минуте, замкнув прострел Мойзеса. "Динамо" ответило лишь голом Дениса Макарова на 50-й минуте.
ЦСКА не проигрывает в Российской Премьер-Лиге на протяжении 19 матчей. Последний раз "армейцы" проиграли в ноябре 2024 года "Ростову" (1:2).
Мойзес в этом сезоне провёл семь матчей за ЦСКА во всех турнирах и отдал три голевые передачи.
После пяти туров команда Челестини располагается на третьей позиции в Российской Премьер-Лиге, набрав 11 очков.
Следующий матч "армейцы" проведут дома против "Акрона". Игра пройдёт в воскресенье, 24 августа.
Фото: ПФК ЦСКА