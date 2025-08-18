"Спартак" может пригласить экс-тренера "Краснодара" на замену Станковичу

По информации источника, московский "Спартак" продолжает поиски специалиста на замену Деяну Станковичу. На данный момент одним из приоритетных вариантов для "Спартака" является экс-главный тренер "Краснодара" Владимир Ивич.
Напомним, что Деян Станкович стал главным тренером московского "Спартака" летом 2024 года. По итогам прошлого сезона красно-белые заняли четвертое место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав 57 очков в 30 встречах.
Владимир Ивич был главным тренером "Краснодара" с 2023 по 2024 год. На данный момент сербский специалист возглавляет клуб "Аль-Айн" из ОАЭ. Ранее Ивич занимал аналогичную должность в "Маккаби" Тель-Авив, английском "Уотфорде" и греческом ПАОКе.
Источник: Metaratings.
Фото: ФК "Спартак"