Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Нижний Новгород
20:00
Динамо МхНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Торпедо
19:30
УралНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лидс
22:00
ЭвертонНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Эльче
22:00
БетисНе начат

"Спартак" может пригласить экс-тренера "Краснодара" на замену Станковичу

Стало известно, кого московский "Спартак" может назначить на пост главного тренера вместо Деяна Станковича.
Фото: ФК "Спартак"
По информации источника, московский "Спартак" продолжает поиски специалиста на замену Деяну Станковичу. На данный момент одним из приоритетных вариантов для "Спартака" является экс-главный тренер "Краснодара" Владимир Ивич.

Напомним, что Деян Станкович стал главным тренером московского "Спартака" летом 2024 года. По итогам прошлого сезона красно-белые заняли четвертое место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав 57 очков в 30 встречах.

Владимир Ивич был главным тренером "Краснодара" с 2023 по 2024 год. На данный момент сербский специалист возглавляет клуб "Аль-Айн" из ОАЭ. Ранее Ивич занимал аналогичную должность в "Маккаби" Тель-Авив, английском "Уотфорде" и греческом ПАОКе.

Источник: Metaratings.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 13
  • Нравится
  • +3
  • Не нравится