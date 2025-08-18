Селюк: в "Спартаке" хотят заменить Станковича на Ивича, который ничем не лучше

«В РПЛ мало кого можно назвать хорошим тренером. Сейчас в «Спартаке» хотят заменить Ивича на Станковича. Ивич ничем не лучше, чем Станкович. Когда Деяна подписали, я сразу сказал, что это тренер без опыта, он не приведет команду к чемпионству. Но у «Спартака» есть футболисты, которые как минимум играют в футбол. Это не безнадега, как у Карпина», — заявил Селюк Metaratings.
25-го мая московский «Спартак» объявил о продлении контракта с главным тренером Деяном Станковичем. Действующее соглашение специалиста с красно-белыми рассчитано до лета 2027 года.
В новом сезоне РПЛ «Спартак» набрал пять очков в пяти матчах. В Кубке России команда стартовала с победы над «Ростовом» (2:0) и поражением "Динамо" Махачкала в серии послематчевых пенальти. Следующий матч подопечные Станковича проведут 23 августа против «Рубина» на выезде в Казани.
Футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что возможное назначение Владимира Ивича главным тренером красно-белых не принесёт команде прогресса.
Фото: ФК "Спартак"