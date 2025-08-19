По информации источника, "Оренбург" проявляет интерес к нападающему "Кабилии" Ивану Игнатьеву. Алжирцы готовы отпустить россиянина за 150 тысяч евро - Игнатьев готов к возвращению в Россию из-за того, что не смог до конца адаптироваться в Алжире.
Иван Игнатьев перешел в "Кабилию" зимой текущего года и заключил контракт на полтора года. Россиянин провел за алжирцев во всех турнирах 15 матчей и отметился 5 забитыми мячами. По версии Transfermarkt, рыночная стоимость 26-летнего форварда составляет 900 тысяч евро.
Ранее Иван Игнатьев выступал за "Краснодар", московский "Локомотив", "Сочи", казанский "Рубин", самарские "Крылья Советов" и армянский "Урарту". На счету футболиста 111 матчей в чемпионате России, 24 забитых мяча и 12 голевых передач.
Источник: "СЭ".
"Оренбург" может подписать экс-нападающего "Краснодара"
Фото: ФК "Кабилия"