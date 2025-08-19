"Об отставке Станковича "Спартаку" думать не надо. У него все-таки за плечами хороший опыт игрока и тренера. Надо ещё пару месяцев посмотреть, провести пять-семь матчей и тогда уже делать какие-то выводы, а сейчас рано. Мне кажется, что Станкович сможет выправить ситуацию, и команда будет бороться за призовые места", — приводит слова Тукманова "Матч ТВ".
В субботу, 16 августа, красно-белые сыграли вничью с "Зенитом" в домашнем матче пятого тура РПЛ (2:2). На данный момент команда Деяна Станковича занимает 13-е место в турнирной таблице с пятью очками. В следующем туре "Спартак" встретится с казанским "Рубином" в гостях. Игра состоится в субботу, 23 августа.
Тукманов: об отставке Станковича "Спартаку" думать не надо
Бывший вице-президент РФС Александр Тукманов высказался о работе главного тренера "Спартака" Деяна Станковича.
Фото: ФК "Спартак"