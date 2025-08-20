Канчельскис: "Динамо" будет сложно попасть даже в тройку

- Нынешнему "Динамо" будет сложно попасть даже в тройку. Старт безобразный, команда попала в игровую и психологическую яму. Может быть, сейчас "Динамо" выдаст серию без поражений и будет бороться за третье место, - сказал Канчельскис Metaratings.ru.
Напомним, команда Валерия Карпина уступила ЦСКА со счетом 1:3 в матче пятого тура Российской Премьер-Лиги.
На данный момент московское "Динамо" занимает 11-е место в чемпионате Российской Премьер-Лиги, имея в своем активе 5 очков в пяти матчах. В следующем туре бело-голубые сыграют с "Пари НН".
Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис оценил старт сезона в исполнении "Динамо".
Фото: "Чемпионат"