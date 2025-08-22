Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
18:00
АхматНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Вест Хэм
22:00
ЧелсиНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Бетис
22:30
АлавесНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Бавария
21:30
РБ ЛейпцигНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
ПСЖ
22:45
АнжеНе начат

Экс-полузащитник "Спартака" считает, что у команды нет выстроенной игры

Бывший полузащитник "Спартака" Виктор Булатов высказался об игре красно-белых в стартовых турах чемпионата России.
Фото: ФК "Спартак" Москва
"Нет выстроенной, структурной игры, я её не просматриваю. Ставка делается в основном на индивидуальные действия Барко и подачи Маркиньоса. Честно, я не вижу перспектив у "Спартака", не кажется, что они чего-то могут добиться с этими причинами", - сказал Булатов в интервью Metaraitings.

В новом сезоне РПЛ "Спартак" набрал пять очков в пяти матчах. В Кубке России команда стартовала с победы над "Ростовом" (2:0) и поражения от "Динамо" Махачкала в серии послематчевых пенальти. Следующий матч подопечные Станковича проведут 23 августа против «Рубина» на выезде в Казани.

После пяти туров красно-белые располагаются на 13 месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

