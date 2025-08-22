"Нет выстроенной, структурной игры, я её не просматриваю. Ставка делается в основном на индивидуальные действия Барко и подачи Маркиньоса. Честно, я не вижу перспектив у "Спартака", не кажется, что они чего-то могут добиться с этими причинами", - сказал Булатов в интервью Metaraitings.
В новом сезоне РПЛ "Спартак" набрал пять очков в пяти матчах. В Кубке России команда стартовала с победы над "Ростовом" (2:0) и поражения от "Динамо" Махачкала в серии послематчевых пенальти. Следующий матч подопечные Станковича проведут 23 августа против «Рубина» на выезде в Казани.
После пяти туров красно-белые располагаются на 13 месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
Экс-полузащитник "Спартака" считает, что у команды нет выстроенной игры
Бывший полузащитник "Спартака" Виктор Булатов высказался об игре красно-белых в стартовых турах чемпионата России.
Фото: ФК "Спартак" Москва