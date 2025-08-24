Нападающий "Динамо" Махачкала прокомментировал поражение от "Зенита"

- Вроде бы до первого гола играли неплохо, создавали моменты. Надо было их реализовывать, чтобы бороться за какой-то результат. Не получилось, но мы всё равно не опускали руки. Пытались, но, к сожалению, так вышло, - сказал Агаларов "Чемпионату".
Напомним, вчера, 23 августа, махачкалинское "Динамо" уступило "Зениту" в выездном матче 6 тура чемпионата Российской Премьер-Лиги со счетом 0:4.
На данный момент команда Хасанби Биджиева занимает 13-е место в таблице РПЛ, имея в своем активе 5 очков в 6 матчах.