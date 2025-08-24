Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Крылья Советов
0 - 6 0 6
КраснодарЗавершен
ЦСКА
17:30
АкронНе начат
Сочи
20:00
БалтикаНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
1 - 2 1 2
Спартак КостромаЗавершен
Факел
18:00
НефтехимикНе начат
Чайка
19:00
Арсенал ТулаНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Эвертон
1 - 0 1 0
Брайтон1 тайм
Кристал Пэлас
1 - 0 1 0
Ноттингем Форест1 тайм
Фулхэм
18:30
Манчестер ЮнайтедНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Осасуна
18:00
ВаленсияНе начат
Вильярреал
20:30
ЖиронаНе начат
Реал Сосьедад
20:30
ЭспаньолНе начат
Овьедо
22:30
Реал МадридНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Комо
19:30
ЛациоНе начат
Кальяри
19:30
ФиорентинаНе начат
Аталанта
21:45
ПизаНе начат
Ювентус
21:45
ПармаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Майнц
0 - 0 0 0
Кельн1 тайм
Боруссия М
18:30
ГамбургНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лорьян
0 - 0 0 0
Ренн1 тайм
Страсбург
18:15
НантНе начат
Тулуза
18:15
БрестНе начат
Гавр
18:15
ЛансНе начат
Лилль
21:45
МонакоНе начат

Нападающий "Динамо" Махачкала прокомментировал поражение от "Зенита"

Нападающий махачкалинского "Динамо" Гамид Агаларов высказался о матче 6 тура РПЛ с "Зенитом" (0:4).
Фото: "Чемпионат"
- Вроде бы до первого гола играли неплохо, создавали моменты. Надо было их реализовывать, чтобы бороться за какой-то результат. Не получилось, но мы всё равно не опускали руки. Пытались, но, к сожалению, так вышло, - сказал Агаларов "Чемпионату".

Напомним, вчера, 23 августа, махачкалинское "Динамо" уступило "Зениту" в выездном матче 6 тура чемпионата Российской Премьер-Лиги со счетом 0:4.

На данный момент команда Хасанби Биджиева занимает 13-е место в таблице РПЛ, имея в своем активе 5 очков в 6 матчах.

