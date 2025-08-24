Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Крылья Советов
0 - 6 0 6
КраснодарЗавершен
ЦСКА
3 - 1 3 1
АкронЗавершен
Сочи
0 - 1 0 1
Балтика1 тайм

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
1 - 2 1 2
Спартак КостромаЗавершен
Факел
1 - 0 1 0
НефтехимикЗавершен
Чайка
0 - 1 0 1
Арсенал Тула2 тайм

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Эвертон
2 - 0 2 0
БрайтонЗавершен
Кристал Пэлас
1 - 1 1 1
Ноттингем ФорестЗавершен
Фулхэм
1 - 1 1 1
Манчестер ЮнайтедЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Осасуна
1 - 0 1 0
ВаленсияЗавершен
Вильярреал
0 - 0 0 0
Жирона1 тайм
Реал Сосьедад
0 - 0 0 0
Эспаньол1 тайм
Овьедо
22:30
Реал МадридНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Комо
0 - 0 0 0
Лацио1 тайм
Кальяри
0 - 0 0 0
Фиорентина1 тайм
Аталанта
21:45
ПизаНе начат
Ювентус
21:45
ПармаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Майнц
0 - 1 0 1
КельнЗавершен
Боруссия М
0 - 0 0 0
ГамбургЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лорьян
4 - 0 4 0
РеннЗавершен
Страсбург
1 - 0 1 0
НантЗавершен
Тулуза
2 - 0 2 0
БрестЗавершен
Гавр
1 - 2 1 2
ЛансЗавершен
Лилль
21:45
МонакоНе начат

Тренер "Краснодара" оценил разгромную победу над "Крыльями Советов"

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев оценил победу над "Крыльями Советов" в 6 туре РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"
"Получился яркий матч, понравилась подготовка, настрой. Все были заряжены. После перерыва не остановились и забили три мяча, это хотелось бы видеть в плане атаки. Да, иногда упускали инициативу, но позитива гораздо больше. Важно не расслабляться, идти от игры к игре", - цитирует Мусаева "Матч ТВ".

"Краснодар" одержал победу над самарскими "Крыльями Советов" в матче 6 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 6:0. Благодаря этой победе команда Мурада Мусаева поднялась на первую строчку в турнирной таблице российского чемпионата - в активе южан 15 набранных очков. В 7 туре чемпионата России "быки" сыграют на выезде с ЦСКА.

Напомним, что по итогам прошлого сезона "быки" впервые в истории стали чемпионами страны.

