Тренер "Краснодара" оценил разгромную победу над "Крыльями Советов"

"Получился яркий матч, понравилась подготовка, настрой. Все были заряжены. После перерыва не остановились и забили три мяча, это хотелось бы видеть в плане атаки. Да, иногда упускали инициативу, но позитива гораздо больше. Важно не расслабляться, идти от игры к игре", - цитирует Мусаева "Матч ТВ".
"Краснодар" одержал победу над самарскими "Крыльями Советов" в матче 6 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 6:0. Благодаря этой победе команда Мурада Мусаева поднялась на первую строчку в турнирной таблице российского чемпионата - в активе южан 15 набранных очков. В 7 туре чемпионата России "быки" сыграют на выезде с ЦСКА.
Напомним, что по итогам прошлого сезона "быки" впервые в истории стали чемпионами страны.
Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев оценил победу над "Крыльями Советов" в 6 туре РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"