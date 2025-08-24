"Команда в целом очень хорошо поняла, что просил сделать тренер. Очень хорошее вышло начало. Удалось забить. Знали, что соперник предстоял сильный. Мы придерживаюсь того плана, который был предложен. Благодаря этому такой результат", - цитирует Батчи "Чемпионат".
"Краснодар" одержал победу над самарскими "Крыльями Советов" в матче 6 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 6:0. Благодаря этой победе команда Мурада Мусаева поднялась на первую строчку в турнирной таблице российского чемпионата - в активе южан 15 набранных очков. В 7 туре чемпионата России "быки" сыграют на выезде с ЦСКА.
Напомним, что по итогам прошлого сезона "быки" впервые в истории стали чемпионами страны. До этого петербургский "Зенит" был бессменным чемпионом России на протяжении шести лет кряду.
Нападающий "Краснодара" оценил игру команды в матче с "Крыльями Советов"
Нападающий "Краснодара" Жоау Батчи оценил игру команды в матче 6 тура РПЛ с "Крыльями Советов" (6:0).
Фото: ФК "Краснодар"