"Видите, что у нас сейчас играет очень много молодых пацанов. И я за них безумно счастлив. Но хочется немножко такой посыл руководству передать. Помогите, пожалуйста, тренеру и тренерскому штабу, и команде, если честно. Где игроки, где усиление? Или у нас какие-то другие задачи? Может, мы хотим в ФНЛ вылететь? Мы, конечно, не дадим это сделать, но тяжело играть, когда у нас 17 и 18-летние ребята выходят, и против такого ЦСКА нам тяжело", - сказал Дзюба в интервью Sport 24.
Сегодня, 24 августа "Акрон" на выезде уступил ЦСКА. В составе "армейцев" отличились Матеус Алвес, Кирилл Глебов и Иван Обляков, реализовавший пенальти. У гостей единственный мяч забил Артём Дзюба.
37-летний форвард тольяттинцев в этом сезоне РПЛ три мяча и отдал две голевые передачи. Гол против "армейцев" стал для него 243 в карьере и упрочил рекорд по голам в российском футболе.
На данный момент "Акрон" занимает 12 место в турнирной таблице чемпионата России, набрав шесть очков.
Следующий матч команда Тедеева проведёт на выезде против "Локомотива" в Кубке России. Игра пройдёт в четверг, 28 августа.
Дзюба - после поражения "Акрона" от ЦСКА: Где усиление? Может, мы хотим в ФНЛ вылететь?
Нападающий "Акрона" высказался о поражении в шестом туре Российской Премьер-Лиги от ЦСКА (1:3).
Фото: ФК "Акрон"