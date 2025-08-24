Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Крылья Советов
0 - 6 0 6
КраснодарЗавершен
ЦСКА
3 - 1 3 1
АкронЗавершен
Сочи
0 - 1 0 1
Балтика1 тайм

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
1 - 2 1 2
Спартак КостромаЗавершен
Факел
1 - 0 1 0
НефтехимикЗавершен
Чайка
0 - 1 0 1
Арсенал Тула2 тайм

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Эвертон
2 - 0 2 0
БрайтонЗавершен
Кристал Пэлас
1 - 1 1 1
Ноттингем ФорестЗавершен
Фулхэм
1 - 1 1 1
Манчестер ЮнайтедЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Осасуна
1 - 0 1 0
ВаленсияЗавершен
Вильярреал
0 - 0 0 0
Жирона1 тайм
Реал Сосьедад
0 - 0 0 0
Эспаньол1 тайм
Овьедо
22:30
Реал МадридНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Комо
0 - 0 0 0
Лацио1 тайм
Кальяри
0 - 0 0 0
Фиорентина1 тайм
Аталанта
21:45
ПизаНе начат
Ювентус
21:45
ПармаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Майнц
0 - 1 0 1
КельнЗавершен
Боруссия М
0 - 0 0 0
ГамбургЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лорьян
4 - 0 4 0
РеннЗавершен
Страсбург
1 - 0 1 0
НантЗавершен
Тулуза
2 - 0 2 0
БрестЗавершен
Гавр
1 - 2 1 2
ЛансЗавершен
Лилль
21:45
МонакоНе начат

Дзюба - после поражения "Акрона" от ЦСКА: Где усиление? Может, мы хотим в ФНЛ вылететь?

Нападающий "Акрона" высказался о поражении в шестом туре Российской Премьер-Лиги от ЦСКА (1:3).
Фото: ФК "Акрон"
"Видите, что у нас сейчас играет очень много молодых пацанов. И я за них безумно счастлив. Но хочется немножко такой посыл руководству передать. Помогите, пожалуйста, тренеру и тренерскому штабу, и команде, если честно. Где игроки, где усиление? Или у нас какие-то другие задачи? Может, мы хотим в ФНЛ вылететь? Мы, конечно, не дадим это сделать, но тяжело играть, когда у нас 17 и 18-летние ребята выходят, и против такого ЦСКА нам тяжело", - сказал Дзюба в интервью Sport 24.

Сегодня, 24 августа "Акрон" на выезде уступил ЦСКА. В составе "армейцев" отличились Матеус Алвес, Кирилл Глебов и Иван Обляков, реализовавший пенальти. У гостей единственный мяч забил Артём Дзюба.

37-летний форвард тольяттинцев в этом сезоне РПЛ три мяча и отдал две голевые передачи. Гол против "армейцев" стал для него 243 в карьере и упрочил рекорд по голам в российском футболе.

На данный момент "Акрон" занимает 12 место в турнирной таблице чемпионата России, набрав шесть очков.

Следующий матч команда Тедеева проведёт на выезде против "Локомотива" в Кубке России. Игра пройдёт в четверг, 28 августа.

