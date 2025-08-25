Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Урал
17:00
Волга УлНе начат
Ротор
19:30
ТорпедоНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ньюкасл
22:00
ЛиверпульНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Атлетик
20:30
Райо ВальеканоНе начат
Севилья
22:30
ХетафеНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Удинезе
19:30
ВеронаНе начат
Интер
21:45
ТориноНе начат

В руководстве "Акрона" заявили о новых подписаниях до конца трансферного окна

Генеральный директор "Акрона" Константин Клюшев заявил, что клуб близок к подписанию нескольких игроков.
Фото: ФК "Акрон"
"Работа над трансферами ведется. Срок новых подписаний — до конца трансферного окна. Есть игроки, которые очень близки к переходу в "Акрон", но в любом случае ждём именно этого дня", — приводит слова Клюшева "Чемпионат".

Ранее нападающий "Акрона" Артем Дзюба заявил, что состав тольяттинского клуба – один из самых слабых в Российской Премьер-Лиге. Форвард обратился к руководству "Акрона" с просьбой усилить команду. В матче шестого тура РПЛ тольяттинцы уступили московскому ЦСКА со счетом 1:3. После этой встречи команда Заурбека Тедеева занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 6 очков.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится