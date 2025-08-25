"Работа над трансферами ведется. Срок новых подписаний — до конца трансферного окна. Есть игроки, которые очень близки к переходу в "Акрон", но в любом случае ждём именно этого дня", — приводит слова Клюшева "Чемпионат".
Ранее нападающий "Акрона" Артем Дзюба заявил, что состав тольяттинского клуба – один из самых слабых в Российской Премьер-Лиге. Форвард обратился к руководству "Акрона" с просьбой усилить команду. В матче шестого тура РПЛ тольяттинцы уступили московскому ЦСКА со счетом 1:3. После этой встречи команда Заурбека Тедеева занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 6 очков.
В руководстве "Акрона" заявили о новых подписаниях до конца трансферного окна
Генеральный директор "Акрона" Константин Клюшев заявил, что клуб близок к подписанию нескольких игроков.
Фото: ФК "Акрон"