Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Урал
2 - 0 2 0
Волга Ул1 тайм
Ротор
19:30
ТорпедоНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ньюкасл
22:00
ЛиверпульНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Атлетик
20:30
Райо ВальеканоНе начат
Севилья
22:30
ХетафеНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Удинезе
19:30
ВеронаНе начат
Интер
21:45
ТориноНе начат

В ЦСКА допустили, что Мойзес может получить российский паспорт

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев назвал возможным оформление российского паспорта защитнику армейцев Мойзесу.
Фото: ПФК ЦСКА
— Российский паспорт Мойзеса был бы идеальным вариантом для ЦСКА, учитывая его отношение к России, то, как он защищает российский чемпионат, как его любят болельщики?
— Возможно. Но для начала надо поговорить об этом с самим Мойзесом, – приводит слова Бабаева "Спорт-Экспресс".

Бразильский защитник выступает за армейцев с лета 2022 года. За это время он провел 116 матчей, записав на свой счет 5 забитых мячей и 9 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 30-летнего игрока в 5 миллионов евро. После шести туров РПЛ ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице, набрав 14 очков.

