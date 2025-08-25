В ЦСКА допустили, что Мойзес может получить российский паспорт

— Российский паспорт Мойзеса был бы идеальным вариантом для ЦСКА, учитывая его отношение к России, то, как он защищает российский чемпионат, как его любят болельщики?
— Возможно. Но для начала надо поговорить об этом с самим Мойзесом, – приводит слова Бабаева "Спорт-Экспресс".
Бразильский защитник выступает за армейцев с лета 2022 года. За это время он провел 116 матчей, записав на свой счет 5 забитых мячей и 9 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 30-летнего игрока в 5 миллионов евро. После шести туров РПЛ ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице, набрав 14 очков.
Фото: ПФК ЦСКА