Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Крылья Советов
0 - 0 (П 5 - 4) 0 054
ДинамоЗавершен
Сочи
18:30
КраснодарНе начат
Балтика
20:45
ЦСКАНе начат
Ростов
20:45
Динамо МхНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Сельта
22:00
БетисНе начат

Зобнин назвал Дзюбу суперзвездой российского футбола

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин оценил форму нападающего "Акрона" Артёма Дзюбы.
Фото: ФК "Акрон"
"Артём - прекрасный парень, у нас с ним хорошие отношения. Он суперзвезда для российского футбола. Мне 31 год, а ему - 37, и он держит уровень, забивает", - сказал Зобнин в интервью "РБ Спорт".

Артём Дзюба выступает за "Акрон" с сентября 2024 года. За это время 37-летний нападающий принял участие в 37 матчах, записав на свой счет 13 голов и девять результативных передач. В сезоне-2025/26 форвард сыграл в шести встречах за "Акрон", отметившись тремя голами и двумя результативными передачами.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 8
  • Нравится
  • +6
  • Не нравится