Зобнин назвал Дзюбу суперзвездой российского футбола

"Артём - прекрасный парень, у нас с ним хорошие отношения. Он суперзвезда для российского футбола. Мне 31 год, а ему - 37, и он держит уровень, забивает", - сказал Зобнин в интервью "РБ Спорт".
Артём Дзюба выступает за "Акрон" с сентября 2024 года. За это время 37-летний нападающий принял участие в 37 матчах, записав на свой счет 13 голов и девять результативных передач. В сезоне-2025/26 форвард сыграл в шести встречах за "Акрон", отметившись тремя голами и двумя результативными передачами.
Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин оценил форму нападающего "Акрона" Артёма Дзюбы.
Фото: ФК "Акрон"