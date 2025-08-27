"Думаю, что да. По крайней мере в сборной могут посмотреть на его состояние и познакомиться. Но это решение должен принимать Георгиевич [Валерий Карпин]. На мой взгляд, почему бы и нет? Ему точно нашлось бы местечко там, тем более он участник Лиги чемпионов", - цитирует Мартыновича "Чемпионат".
В текущем сезоне Егор Сорокин провел за "Кайрат" во всех турнирах 27 матчей и записал на свой счет 1 забитый мяч и 1 результативную передачу. Напомним, что казахстанский клуб вышел на групповой этап Лиги чемпионов УЕФА.
Ранее Егор Сорокин выступал за казанский "Рубин", "Краснодар", "Актобе", "Елимай", красноярский "Енисей" и "Тосно". 29-летний центральный защитник провел 1 матч в составе сборной России - дебют футболиста состоялся в сентябре 2018 года.
Мартынович рассказал, кто из футболистов "Кайрата" достоин вызова в сборную России
Капитан "Кайрата" Александр Мартынович поделился мнением, достоин ли защитник Егор Сорокин вызова в сборную России.
Фото: Global Look Press