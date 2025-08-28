Матчи Скрыть

Агент Батракова - об интересе клубов из Саудовской Аравии: "Локомотив" не рассматривает никакие предложения

Представитель полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова, Владимир Кузьмичёв рассказал об интересе клубов из Саудовской Аравии.
"Интерес к Батракову от "Аль-Иттихада"? Да, интерес из Саудовской Аравии есть. Он был от четырёх клубов из верхней части таблицы, но на сегодняшний день "Локомотив" не рассматривает никакие предложения. Мы не имеем права общаться с клубами, пока не получим разрешение от них", - сказал Кузьмичёв в интервью Sport24.

Алексей Батраков в этом сезоне за "Локомотив" забил девять голов в восьми матчах во всех турнирах. "Железнодорожники" после шести туров Российской Премьер-Лиги занимают третье место в турнирной таблице, набрав 14 очков.

Напомним, что в прошедшем сезоне чемпионата России "Локомотив" занял шестое место, набрав 53 очка. Алексей Батраков стал лучшим бомбардиром клуба с 14 голами.

В ноябре 2024 года Алексей Батраков дебютировал в составе национальной команды России и провел за сборную 5 матчей, забив 2 гола.

