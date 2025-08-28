"Соперники хорошие. Нашли, с кем играть - это самое главное. Думаю, будет интересно. Отлично, что нет проходных соперников. То что нужно! Впервые сыграем с командами Южной Америки. Думаю, и Иордания хорошая будет. Все шесть соперников хорошие", - сказал Комличенко в интервью "Чемпионату".
Николай Комличенко перешёл в "Локомотив" этим летом. В новом сезоне он провёл восемь матчей во всех турнирах отметился одним забитым мячом и отдал одну голевую передачу.
Напомним, что Россия проведёт матч с Иорданией 4 сентября на "Лукойл Арене" в Москве. Встреча с Катаром состоится 7 сентября на стадионе "Аль-Садд" в Эр-Райяне. Также известно, что в октябре Россия встретится с Ираном и Боливией. В ноябре сборная страны сыграет со сборными Перу и Чили. Последний товарищеский матч Россия провела 10 июня с Белоруссией (4:1). Напомним, российские футболисты отстранены от участия в соревнованиях под эгидой УЕФА и ФИФА с 2022 года.
Нападающий "Локомотива" - о будущих матчах сборной России: нет проходных соперников
Нападающий "Локомотива" Николай Комличенко поделился мнением о будущих соперниках сборной России.
Фото: ФК "Локомотив" Москва