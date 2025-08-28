Полузащитник "Ростова" - о поражении махачкалинскому "Динамо": радостные моменты перечёркивают печальные десять минут в концовке

"Забил гол, но радостные моменты перечёркивают печальные десять минут в концовке. Ошибка, но что поделать - все ошибаются. Никто не накинется в раздевалке и не будет сильно ругаться. Тем не менее, обидно. Всю игру атаковали, владели мячом, но последние десять минут всё перечеркнули", - сказал Миронов в интервью "Матч ТВ".
После шести туров "Ростов" занимает 14 строчку в турнирной таблице чемпионата России с четырьмя очками. Также команда Альбы проиграла три кубковые встречи - "Спартаку" (0:2), "Пари НН" (0:1), махачкалинскому "Динамо" (1:3).
В прошедшем сезоне ростовчане были финалистами Кубка России, где уступили ЦСКА (0:0, 3:4 по пенальти).
Алексей Миронов провёл за "Ростов" во всех турнирах провёл восемь матчей и забил один гол.
Следующий матч команда Альбы проведёт дома против "Ахмата". Игра пройдёт в субботу, 30 августа.
Фото: ФК "Ростов"