"Получили", - передает слова Медведева ТАСС.
Напомним, ранее сообщалось, что "Аль-Иттихад" предложил около 35 миллионов евро за трансфер крайнего нападающего "Зенита" Педро.
Педро играет за "Зенит" с февраля 2024 года. Контракт 19-летнего футболиста с петербургским клубом действует до конца декабря 2028 года.
В "Зените" прокомментировали новость о предложении "Аль-Иттихада" по трансферу Педро
Фото: ФК "Зенит"