Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Локомотив
2 - 0 2 0
АкронЗавершен

В "Зените" прокомментировали новость о предложении "Аль-Иттихада" по трансферу Педро

Председатель правления "Зенита" Александр Медведев подтвердил, что клуб получил предложение "Аль-Иттихада" о покупке вингера Педро.
Фото: ФК "Зенит"
"Получили", - передает слова Медведева ТАСС.

Напомним, ранее сообщалось, что "Аль-Иттихад" предложил около 35 миллионов евро за трансфер крайнего нападающего "Зенита" Педро.

Педро играет за "Зенит" с февраля 2024 года. Контракт 19-летнего футболиста с петербургским клубом действует до конца декабря 2028 года.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится